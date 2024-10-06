Tarkan: Başıboş hayvanları değil, başıboş psikopatları sokaktan toplayın!
Ünlü sanatçı Tarkan, Türkiye'yi sarsan Fatih'teki vahşi kadın cinayetlerinin ardından, "Başıboş hayvanları değil, başıboş psikopatları sokaktan toplayın!" dedi.
Türkiye'de ardı ardına yaşanan kadın cinayetleri haberleri herkesi sarstı.
Kadın haklarına karşı duyarlılığı ile de tanınan megastar Tarkan, Instagram hesabından konu ile ilgili paylaşım yaptı. Tarkan, sur önünde öldürülen genç kadınlar için eylem yapanların fotoğrafını paylaştı.
Tarkan, "Kadının, çocuğun, doğanın, hayvanın... Dünyanın başına ne kötülük geliyorsa erkek yüzünden geliyor. Şiddet, cinayet, taciz, tecavüz, savaşlar... Erkekliğimden utanır oldum. Tüm kalbimle ve desteğimle yanınızdayım kadınlar" sözleriyle eyleme destek çıktı.
"BAŞIBOŞ PSİKOPATLARI TOPLAYIN"
Tarkan, bir paylaşım daha yapıp sokak köpeklerinin toplatılması için çıkan yasağı hatırlattı.
Tarkan, "Başıboş hayvanları değil, başıboş psikopatları sokaktan toplayın! Güvenlik sokaklar istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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