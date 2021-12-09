Satılacağı iddia edilmişti: ASELSAN'dan '12 milyon dolar' açıklaması

09 Aralık 2021 Perşembe, 13:17

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında 11 milyon 950 bin 760 dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.

Kurum tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında; savunma sistemleri ihracatı ile ilgili olarak, toplam bedeli 11.950.760, ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir."

"SATILACAK" İDDİASI

Türkiye’nin en büyük, yıllık satışlara göre de dünyanın 50. büyük savunma sanayii şirketi ASELSAN’ın yabancı bazı ülke şirketleri ile satış görüşmeleri yaptığı iddia edilmişti.

CHP'li Alpay Antmen, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE ve Katar temaslarıyla birlikte gündem oluşturan, Türkiye'de savunma sanayiinin bel kemiğini oluşturan şirketlerin satılacağına dönük iddiaları ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sormuştu.