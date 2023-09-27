'Satın alacağım' deyip denediği saatleri çaldı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde alışveriş merkezindeki bir gümüşçü dükkanında, toplam 60 bin TL değerindeki 2 saat, satın almak için deneyeceğini söyleyen şüpheli tarafından çalındı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Edremit ilçesindeki bir alışveriş merkezinde, dün saat 17.30 sıralarında gümüşçü dükkanına gelen kişi saat satın almak istediğini söyledi. Beğendiği modelleri seçen şüpheli, toplam 60 bin TL değerindeki 2 saati denemek için bileğine taktı.
Saatlerden biri bileğindeyken diğerini çıkarıp, incelemeye başlayan şüpheli aniden koşmaya başladı. Satış sorumlusu kadın çalışan, 2 saati de çalan şüphelinin peşinden koştu ancak yakalayamadı.
Şüpheli, alışveriş merkezinin kapısından çıkıp, izini kaybettirdi. Çalışanların ihbarıyla gelen jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
ANBEAN YANSIDI
Bu arada hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İş yeri çalışanları alışveriş merkezindeki güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istedi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sıcak kulis... İşte MHP'nin Soylu planı
- İktidardan yeni düzenleme
- '9500 lirayı geçmeyen...'
- CHP'de 'Büyük Kurultay' tarihi belli oldu
- 'Akıllı olun, adamı öttürürüm'
- 80 türü var, ama sadece 6’sı faydalı
- 'Ekrem Bey için çalışın'
- 3 dönüm bağdan 8 ton çıktı, 240 bin liraya sattı!
- MHP'li kurmaylardan 'Soylu' açıklaması
- Finans uzmanı vergisini hesapladı