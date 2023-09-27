'Satın alacağım' deyip denediği saatleri çaldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde alışveriş merkezindeki bir gümüşçü dükkanında, toplam 60 bin TL değerindeki 2 saat, satın almak için deneyeceğini söyleyen şüpheli tarafından çalındı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 27.09.2023 - 12:22
'Satın alacağım' deyip denediği saatleri çaldı
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Edremit ilçesindeki bir alışveriş merkezinde, dün saat 17.30 sıralarında gümüşçü dükkanına gelen kişi saat satın almak istediğini söyledi. Beğendiği modelleri seçen şüpheli, toplam 60 bin TL değerindeki 2 saati denemek için bileğine taktı.

Saatlerden biri bileğindeyken diğerini çıkarıp, incelemeye başlayan şüpheli aniden koşmaya başladı. Satış sorumlusu kadın çalışan, 2 saati de çalan şüphelinin peşinden koştu ancak yakalayamadı.

Şüpheli, alışveriş merkezinin kapısından çıkıp, izini kaybettirdi. Çalışanların ihbarıyla gelen jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Bu arada hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri çalışanları alışveriş merkezindeki güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istedi.


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Balıkesir

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