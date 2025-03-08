Satın aldığı robot süpürgeyi, mağazanın önünde parçaladı: '10 kez arızalandı, çözüm bulamadım!'

Yayınlanma: 08.03.2025 - 17:04

Güncelleme: 08.03.2025 - 17:04

Turgay Abuş, 2023 yılında kentteki alışveriş merkezindeki teknoloji mağazasından robot süpürge satın aldı.

2 YILDA 10 KEZ ARIZALANDI

İddiaya göre, Abuş, aldığı ürüne bozulma, kırılma veya herhangi bir arıza durumunda yenisiyle değişim garanti sigortası yaptırdı.

Süpürge 2 yıl içinde 10 kez arızalandı.

Abuş, robot süpürgeyi her arızasında yenisiyle değiştirilmesi için servise gönderdi ancak sonuç alamadı.

KAMERAYA YANSIDI

Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran Abuş, buradan da yaklaşık 3 aydır cevap alamayınca, alışveriş yaptığı mağazanın önüne gidip, süpürgeyi parçaladı.

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Turgay Abuş, konuyla ilgili açıklama yapmadı.