Satın aldığı robot süpürgeyi, mağazanın önünde parçaladı: '10 kez arızalandı, çözüm bulamadım!'
Sivas'ta 2 yıl önce aldığı robot süpürge sürekli arızalanan Turgay Abuş (39), alışverişi yaptığı mağazanın önünde, cihazı parçaladı.
Turgay Abuş, 2023 yılında kentteki alışveriş merkezindeki teknoloji mağazasından robot süpürge satın aldı.
2 YILDA 10 KEZ ARIZALANDI
İddiaya göre, Abuş, aldığı ürüne bozulma, kırılma veya herhangi bir arıza durumunda yenisiyle değişim garanti sigortası yaptırdı.
Süpürge 2 yıl içinde 10 kez arızalandı.
Abuş, robot süpürgeyi her arızasında yenisiyle değiştirilmesi için servise gönderdi ancak sonuç alamadı.
KAMERAYA YANSIDI
Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran Abuş, buradan da yaklaşık 3 aydır cevap alamayınca, alışveriş yaptığı mağazanın önüne gidip, süpürgeyi parçaladı.
O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Turgay Abuş, konuyla ilgili açıklama yapmadı.
Etiketler: #robot süpürge #süpürge #sivas
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