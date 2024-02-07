Bursa'da kahreden olay: Satın almak istediği tarlayı incelerken yamaçtan düşerek öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, satın almak istediği tarlayı incelerken dengesini kaybedip yamaçtan yuvarlanan Kamil Yıldız (60), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 07.02.2024 - 18:23
Bursa'da kahreden olay: Satın almak istediği tarlayı incelerken yamaçtan düşerek öldü
Abone Ol google-news

Olay, saat 15.00 sıralarında kırsal Gündüzlü Mahallesinde meydana geldi.

Oğlu Ahmet Yıldız ile birlikte satın almak için incelemeye geldiği yamaç arazide bir anda dengesini kaybeden Kamil Yıldız, 20 metre yuvarlandı. Ahmet Yıldız’ın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kamil Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kemal Yıldız'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Bursa haberleri arazi haberleri İnegöl haberleri

İlgili Haberler

Çocuğunu almak için gitmişti: Hayatını kaybetti

Çocuğunu almak için gitmişti: Hayatını kaybetti
Kuzenlerin silahlı kavgası: Başından vurulan 10 yaşındaki Nazım hayatını kaybetti

Kuzenlerin silahlı kavgası: Başından vurulan 10 yaşındaki Nazım hayatını kaybetti
Denizli'de feci kaza... Genç fotoğrafçı hayatını kaybetti

Denizli'de feci kaza... Genç fotoğrafçı hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon