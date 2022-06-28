Satış için anlaştığı gün 60 bin TL'lik motosikleti çalındı
Kimliği belirsiz iki hırsız, Kadir Geçkin'in sabah saatlerinde satışını verdiği motosikleti; kilidini kırarak 5 dakika içinde çalıp kayıplara karıştı. Geçkin, güvenlik kamerası görüntüleriyle karakola giderek şikayetçi oldu.
İstanbul Güngören’de, kimliği belirsiz iki şahıs, otopark içindeki 60 bin TL değerindeki motosikleti 5 dakika içinde çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçen pazar sabahı Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'ndeki bir otoparkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz iki şahıs sabah saatlerinde otoparka gelerek, yan yana duran iki motosikleti çalmak için kurcalamaya başladı.
5 DAKİKA İÇİNDE ÇALIP KAÇTILAR
Birinde başarısız olan hırsızlar, yanındaki motosiklete yöneldi. Hırsızlar kilidini kırdıkları motosikleti 5 dakika içinde çalıp kayıplara karıştı.
Sabah satışını verdiği motosikletinin yerinde olmadığını fark eden Kadir Geçkin, güvenlik kameralarını izledi. Kamerada iki şahsın önce yanındaki motosikleti kurcaladığını daha sonra kendisine ait motosikletin çaldığını gördü.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Görüntüleri izleyen Geçkin, güvenlik kamerası görüntüleriyle karakola giderek şikayetçi oldu.
Motosikletin satışı için 60 bin TL’ye anlaştığını anlatan motosiklet sahibi Kadir Geçkin, “25 yaşındayım motorum çalındı. Dün sabah iki kişi evimizin açık otoparkından motorumu çalıp götürüyorlar. Gece saat 00.00’da geldim. Sabah kalktığımda motorum yoktu. Motorumun disk kilidini ve kafa kilidini kırıp götürüyorlar. Kamera kayıtlarından yüzleri apaçık gözüküyor. Ne kask ne şapka takmışlar. Ellerini kollarını sallaya sallaya gelip motorumu götürüyorlar. 60 bin TL değerindeydi. Bugün satışını verecektim ama çalınınca satışı da iptal oldu. 60 bin TL’mizde gitti. Polis ekiplerinden biran önce bulunmasını talep ediyorum. Şikayetçi oldum en kısa sürede bulunur İnşallah” diye konuştu.
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