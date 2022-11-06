Satışı için notere götürecekti, yolda otomobili alev aldı

06 Kasım 2022 Pazar, 14:38

Antalya'nın Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde Mustafa Akman'a ait 06 RA 390 plakalı otomobil, park halindeyken alev aldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar mahalleli ile yoldan geçen bazı sürücüler, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti.

Bu sırada lastiği patlayan otomobil, hareket ederek yolun ortasına kadar geldi. Bir yurttaş eline aldığı paleti tekerinin önüne atarak otomobili durdurdu. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobilin sahibi Mustafa Akman'ın, satışını yapmak için otomobilini notere götürmeye hazırlandığı sırada yangının çıktığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.