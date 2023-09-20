Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan'ın sokak kavgasında yeni gelişme

Yayınlanma: 20.09.2023 - 10:44

Güncelleme: 20.09.2023 - 10:44

MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan’ın, vücut geliştirmeci Savaş Cebeci ile İstanbul’un Tuzla ilçesindeki kavgası sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Cebeci’nin kanlar içinde kaldığı kavganın ardından ikili dün polis tarafından ifadeye çağrıldı.

Kavga gündemdeki yerini korurken, Türkiye MMA Federasyonu da konuyla ilgili açıklama yaptı. Federasyon, Kazgan’ın ‘gerekli görülmesi halinde’ disipline sevk edileceğini belirtti.

Federasyonun açıklaması şöyle:

“Federasyonumuz tarafından 18.09.2023 tarihinde basın kuruluşları ve birçok sosyal medya platformunda federasyon sporcularımızdan Kaan Kazgan’a ait olduğu iddia edilen görüntüler ve yaşanan olayla ilgili olarak federasyonumuz yönetim kurulu ivedilikle toplanmıştır. Birçok yayın kuruluşu ve sosyal medya hesaplarında belirtilen olayların incelenmesi amacı ile yönetim kurulunda sorumlu üyeler görevlendirilmiştir. Yaşanan olaylara ilişkin olarak görüntülerin incelenmesi ve ardından da adı geçen sporcumuz ile görüşme sağlanmasına müteakip gerek görülmesi halinde disiplin yönetmelikleri gereği sporcumuzun federasyonumuzun ilgili kurulu olan disiplin kuruluna sevki sağlanacaktır.”

‘BİRBİRİMİZDEN ŞİKATETÇİ OLMADIK’

Twitter hesabından videolu paylaşım yapan Kaan Kazgan ise şöyle konuştu:

“Savaş Cebeci ile yaptığımız ring dışı müsabakadan dolayı adli mercilerce resen başlatılan soruşturma gereği ikimiz de gittik ifadelerimizi verdik. İkimizde birbirimizden şikayetçi olmadık. Konu kapandı. Gözaltına alındığımız haberleri yalandır. Kamuoyunu bu şekilde rahatsız edebilecek çirkin görüntüler oluştuğu için üzgünüm. Herkesten özür diliyorum. Keşke olmasaydı. Biz sporcular olarak gençlere daha düzgün örnek olmamız gerekiyor. Bu yüzden özür diliyorum. Gençlerden bunları yapmamalarını, örnek almamalarını diliyorum.”