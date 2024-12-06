İstanbul'da Matbaacılar Sitesi'nde yangın... Yük asansörü yandı
Zeytinburnu ilçesinde bulunan Matbaacılar Sitesi'nin yanan yük asansörü itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangından ölen ya da yaralanan olmazken, asansörün alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Maltepe Mahallesi'nde bulunan Matbaacılar 2 Sitesi'nin yük asansöründe saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre; yük asansörü henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çalışanlar yangın tüpleriyle yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Alevler kısa sürede büyüdü ve bütün asansörü sardı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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