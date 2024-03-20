Savcı, kedi Eros'un kararına itiraz edecek: Yasaya aykırı hususlar içeriyor

İstanbul'da 'Ağaoğlu My World Europe' sitesinde, Eros isimli kediyi canice katleden İbrahim Keloğlan hakkındaki karara itiraz etmek için mahkemeye süre tutum talepli dilekçe verdi. Savcı, dilekçesinde kararın usul ve yasaya aykırı hususlar içerdiğini belirtti.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 20.03.2024 - 12:04
Savcı, kedi Eros'un kararına itiraz edecek: Yasaya aykırı hususlar içeriyor
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Eros isimli kediyi dakikalarca tekmeleyerek katleden ve 'iyi hal' indirimiyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan İbrahim Keloğlan'ın yargılandığı davanın savcısı, kararda usul ve yasaya aykırı hususlar olduğunu belirtti. Mahkeme tarafından hazırlanacak olan gerekçeli kararın beklenildiğini ve gerekçeli karar hazırlandıktan sonra kendilerine gönderilmesini talep eden savcı, 15 günlük itiraz süresinin dolmaması için Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesne 'süre tutum talepli' dilekçe sundu. 

BİR İTİRAZ DA BARODAN 

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi adına da kararı istinaf etmek için avukat Hilal Kocak da mahkemeye süre tutum talepli dilekçe sundu. 

Avukat Koçak verdiği dilekçede, İbrahim Keloğlan'ın üst sınırdan cezalandırılmadığını belirterek, hem verilen cezanın hem de İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nin katılma taleplerinin reddi kararının eksik inceleme nedeniyle usul ve yasaya aykırı olduğunu, bu nedenle karara karşı İstinaf'a başvuracaklarını kaydetti. Dilekçede gerekçeli kararın kendilerine tebliğ edildikten sonra ayrıntılı itiraz sebep ve gerekçelerini sunacaklarını belirten Koçak, süre tutum dilekçelerinin kabulüne karar verilmesini talep etti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi'ne gönderilmek üzere, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesine sunulan dilekçenin talep ve istem bölümünde ise şu ifadelere yer verildi:

"Süre tutum dilekçemizin kabulü ile gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra ayrıntılı istinaf dilekçesi verme hakkımızı saklı tutarak, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi 2024/307E.sayılı dosyasına ilişkin sanığın üst sınırdan cezalandırılmayarak hükmedilen mahkumiyet kararı ile İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nin katılma taleplerinin reddi kararını istinaf ettiğimizi bildirir, istinaf yoluna başvurma süresinin korunmasını teminen, işbu süre tutum dilekçesini vekaleten mahkemenizin tetkikine sunduğumuzu saygılarımızla bildiririz."


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