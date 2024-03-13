Adalet Bakanı Tunç'tan 'Eros' açıklaması: 'Bugüne kadarki en yüksek ceza!'
İstanbul'da Başakşehir'de bulunan 'Ağaoğlu My World Europe' sitesinde, Eros isimli kediyi katleden İbrahim Keloğlan'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, Keloğlan hakkında iyi hal indirimi uygulayarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Adalet Bakanı Tunç, "Verilen ceza, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek ceza" dedi.
İstanbul Başakşehir'de bulunan 'Ağaoğlu My World Europe' sitesinde doğup büyüyen ve yaklaşık 6 yaşındayken aynı sitede yaşayan Eros'u dakikalarca işkence ederek öldüren İbrahim Keloğlan'ın yargılandığı davada karar açıklandı.
Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatlarının yanı sıra çok sayıda yaşam savunucusu da katıldı.
Mahkeme, Keloğlan'ın 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını karar verdi. Ancak iyi hal indirimi uyguladı, ceza 2 yıl 6 ay hapse çevrildi.
BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da dava hakkında açıklamada bulundu.
Tunç şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Başakşehir’de Eros isimli kedinin öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edilmişti.
İtirazın, Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek kararın kaldırılması sonrasında yapılan yargılamada sanık hakkında alt sınırdan uzaklaşılarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmiştir. Ayrıca sanık hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verilerek yurt dışına çıkışı yasaklanmıştır. Verilen ceza, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek cezadır. Her canlının yaşam hakkı kutsaldır. Can dostlarımıza karşı yapılan her türlü kötü muamelenin karşısında olmayı sürdüreceğiz."
İstanbul Başakşehir’de #Eros isimli kedinin öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edilmişti.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) March 13, 2024
İtirazın, Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek…
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