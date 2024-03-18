Kedi Eros'u canice katletmişti: İbrahim Keloğlan hakkındaki karar istinafa taşındı

Yayınlanma: 18.03.2024 - 17:50

Güncelleme: 18.03.2024 - 17:53

Eros isimli kediyi dakikalarca tekmeleyerek katleden ve 'iyi hal' indirimi alan İbrahim Keloğlan, kamuoyu tepkilerinin üzerine 13 Mart'ta yeniden yargılandığı Küçükçekmece Adliyesi 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 3 yıl hapis cezası almasına karşın, mahkeme bir kez daha 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezayı 2 yıl 6 aya indirmişti.

Sanık Keloğlan hakkında ikinci kez 'iyi hal' indirimi uygulanması hayvanseverler tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Davaya katılma talebinde bulunan ve bu talepleri, 'suçtan doğrudan zarar görmedikleri' gerekçesiyle reddedilen Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, bugün sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne gelerek, yerel mahkemenin kararına itiraz ettiklerini ve kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdıklarını belirtti.

"YENİ HAYVAN KATLİAMLARI YAPACAK BELKİ"

Avukat Pınar Akbina Karaman, adliye önünde yaptığüı açıklamada, "Biz bugün, minicik, masum bir hayvancağızın, canımızın tekmelenerek canice katledilmesi sonucu caniye, ne yazık ki tahakküm altına alınmış yargı taranfından çok az bir ceza verilmesi (üst hadden bile verilmedi) ve tutuksuz yargılanması nedeniyle kararı istinaf etmeye geldik. Tutuklanması gerekiyor bu caninin. Bu cani şu an dışarıda. Yeni hayvan katliamları yapacak belki, belki kadın katliamı yapacak belki insan katliamı yapacak. Çünkü cezaevinde yatan hükümlülerin yüzde 85'inin geçmişinde hayvana eziyet var. Bunun için çaba harcıyoruz, bunun için parçalıyoruz kendimizi. Ama bunu parti olarak yapıyoruz, bakın örgütlü bir şekilde yapıyoruz. Az önce küçük bir tartışma yaşandı ama bizim niyetimiz sevgiyi aşılamak halkımıza. Çünkü sevgi olmayan yürekte hiçbir insani duygu olmaz" diye konuştu.

"NEFRET KÜLTÜRÜ AŞILANDI"

Avukat Akbina, son yıllarda özellikle siyasiler tarafından toplumda nefret kültürünün aşılandığını kaydederek, "Sömürü had safhaya çıktı. İnsanlar artık birbirlerine nefret duyar hale geldiler. Çünkü halkımız örgütsüz, hayvanseverler de örgütsüz. 40 tane grup var. Oysaki birlik olsak, hepimiz bir araya gelsek onu da tutuklattırırız o caniyi, bu kararları da aldırırız. Çünkü bugün yargı ne yazık ki kamuoyu baskısıyla ancak yapıyorsa bir şeyler yapıyor" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN DEĞERLERİMİZ SATILMAKTA"

Avukat Pınar Akbşina Karaman, bugünün aynı zamanda Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olduğunu vurgulayarak, "Biz parti olarak bunu da kutluyoruz. Çünkü Çanakkale Zaferi, mazlum ulusların emperyalistlere karşı verdiği ilk başarılı savaştır. Ve bu zafer, Hindistan'da bile kutlanmıştır, 'Biz de sömürgenleri yenebiliriz' diye. İşte bunlar bir bütün. Şu anda ne yazık ki anti emperyalist kurtuluş savaşımızla kazandığımız bütün değerlerimiz satılmakta. Sadece hayvan katliamı mı yapılmakta hayır, adece kadın katliamı mı yapılıyor hayır. Mücadele bir bütün. Hala Erzincan İliç'te 9 işçimiz o toprağın altında. Aileleri bekliyor hala, 'Bir cenazelerini alalım bari' umuduyla" dedi.

"ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYOR"

Bugüne kadar bu konularla ilgili 600'e yakın suç duyurusu ve davalarının olduğunu kaydeden avukat Akbina Karaman, "Bizim bu davaya katılma hakkımız var. Bunu asla kabul etmiyoruz. Nasıl kabul etmezler bizim katılma talebimizi. Hem buna itiraz ediyoruz. Hem bu katile üst hadden uzaklaşıldı biliyorsunuz, 5199 Sayılı Kanun'a göre 4 yıldır bunun cezası. O da çok az. Bu kanunların da değişmesi için mücadele etmemiz gerekiyor. Ama onu bile vermeye cesaret edemedi hakim. Baskı altında olduğunu düşünüyoruz çünkü. Dolayısıyla hem bu kanuna itiraz ediyoruz hem de bu caninin sokakta gezmemesi lazım. Dün akşam sitesine gittiler hayvanseverler, elini kolunu sallayarak geziyor. Asla kabul etmiyorz. Bunun için de tutuklama talebinde bulunacağız" diye konuştu.