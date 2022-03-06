Siirt'te markette ucuz ayçiçek yağı izdihamı

06 Mart 2022 Pazar, 15:22

Akaryakıt ve temel gıda ürünlerine sürekli zam yapılıyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi nedeniyle, büyük oranda ithalat bu ülkelerden yapıldığı için ayçiçeği yağına da orantısız zamlar gelmeye başladı. Ayçiçeği yağı alabilmek için yurt genelinde marketlerde yaşanan manzaralardan birisi de Siirt’te ortaya çıktı.

Zincir markette 5 litrelik ayçiçeği yağı 112 TL’ye satılıyor. Vatandaşlar, iki adet 5 litrelik tenekenin bulunduğu karton kutulardan sadece bir tanesini 224 TL’ye satın alabiliyor. Market şubesindeki görevlinin iki adetten (toplam 10 lt) fazla yağ satışı yapılmayacağını söylemesine rağmen, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle mağaza içinde karışıklık yaşandı.

Markette yaşanan karmaşa vatandaşların kameralarına da yansıdı.