Savunma sanayii istihdam hedefleri saptı

27 Ekim 2022 Perşembe, 04:00

Türkiye’den yabancı ülkelere beyin göçü üzerindeki tartışmalar sürerken mühendis ağırlıklı nitelikli işgücünün ağırlıklı olduğu savunma ve havacılık sektöründeki istihdamda son bir yılda azalma yaşandı.

Resmi Gazete’nin önceki günkü mükerrer sayısında yayımlanan 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nın “savunma sanayii” bölümünde, sektöre ilişkin veriler ve hedeflere yer verildi. 2021’de savunma ve havacılık sektörünün cirosu, bir önceki yıla göre yüzde 15 oranında artarak 10.2 milyar dolara, sektör ihracatı ise yüzde 42 oranında artarak 3.2 milyar dolara ulaştı. Buna karşın bu veriler, geçen yılki yıllık programdaki hedeflerin tutmadığını ortaya koydu. Geçen yıl ekim ayında yayımlanan programda 2021 için 19.7 milyar dolarlık savunma ve havacılık sanayii cirosu öngörülürken bu gelir 10.2 milyar dolarda kaldı. Savunma ve havacılık sanayii yurtdışı gelirinde 2021 için belirlenen 6.2 milyar dolarlık hedef de 3.2 milyar dolara ulaşabildi. Türkiye’den beyin göçü tartışmalarının yaşandığı ortamda savunma ve havacılıktaki istihdamda düşüş yaşandı. Programdaki verilere göre 2021’de sektörde 75.7 bin kişi istihdam edilirken bu sayı 2022 sonunda 74.8 bine geriledi. Personel sayısını 2023 sonunda ise 79.3 bine yükselmesi öngörüldü.