Savunma Sanayii kaynakları: TUSAŞ, F-16 üretiminde yer almaya hazır

Yayınlanma: 09.06.2024 - 17:09

Güncelleme: 09.06.2024 - 17:09

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin F-16 alımı teklif ve kabul mektubu imzaladığını duyurdu. Satışın ayrıntıları açıklanmazken 23 milyar dolar değerinde olması beklenen teslimat, 40 adet yeni F-16 Blok 70, 79 adet de mevcut jetler için modernizasyon kitini içeriyor.

Sözleşme imzalandıktan sonra Türkiye’nin ödemeyi gerçekleştirmesi beklenirken, 2028’de ilk teslimatın yapılması öngörülüyor.

İSTEK DAHİLİNDE ÜRETİMDE YER ALACAK

F-16’ların nerede üretileceği belirsizliğini korurken savunma sanayii kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) F-16’ların bir kısmının üretiminde rol alabilecek. Daha önce farklı konfigürasyonlarda F-16 savaş uçaklarının montajını ve çok sayıda uçağın da modernizasyonunu gerçekleştiren TUSAŞ, Avrupa’da bu konuda ikinci sırada yer alıyor. Öte yandan bu konuya ilişkin TUSAŞ’ın henüz resmi bir görüşmesinin bulunmadığı bildirilirken firmanın istek dahilinde ilerleyen süreçte üretimde yer alması planlanıyor. Buna göre; F-16’ların montajı Türkiye’de yapılabilecek.

Öte yandan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Ocak 2023'te yaptığı açıklamada "İmalat yeteneğimizle buna talip olduğumuzu söyledik. F-16 konusunda montaj yapabileceğimizi Lockheed Martin'e söyledik. Oradan ekipler de gelip ne durumda olduğumuzu gördüler. İzin verirlerse yapabiliriz, yapmak da isteriz" ifadelerine yer vermişti.