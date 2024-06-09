Savunma Sanayii kaynakları: TUSAŞ, F-16 üretiminde yer almaya hazır
Savunma Sanayii kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ), ABD’den satın alınılacak F-16’ların üretiminde istek halinde rol almaya hazır.
ABD Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin F-16 alımı teklif ve kabul mektubu imzaladığını duyurdu. Satışın ayrıntıları açıklanmazken 23 milyar dolar değerinde olması beklenen teslimat, 40 adet yeni F-16 Blok 70, 79 adet de mevcut jetler için modernizasyon kitini içeriyor.
Sözleşme imzalandıktan sonra Türkiye’nin ödemeyi gerçekleştirmesi beklenirken, 2028’de ilk teslimatın yapılması öngörülüyor.
İSTEK DAHİLİNDE ÜRETİMDE YER ALACAK
F-16’ların nerede üretileceği belirsizliğini korurken savunma sanayii kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) F-16’ların bir kısmının üretiminde rol alabilecek. Daha önce farklı konfigürasyonlarda F-16 savaş uçaklarının montajını ve çok sayıda uçağın da modernizasyonunu gerçekleştiren TUSAŞ, Avrupa’da bu konuda ikinci sırada yer alıyor. Öte yandan bu konuya ilişkin TUSAŞ’ın henüz resmi bir görüşmesinin bulunmadığı bildirilirken firmanın istek dahilinde ilerleyen süreçte üretimde yer alması planlanıyor. Buna göre; F-16’ların montajı Türkiye’de yapılabilecek.
Öte yandan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Ocak 2023'te yaptığı açıklamada "İmalat yeteneğimizle buna talip olduğumuzu söyledik. F-16 konusunda montaj yapabileceğimizi Lockheed Martin'e söyledik. Oradan ekipler de gelip ne durumda olduğumuzu gördüler. İzin verirlerse yapabiliriz, yapmak da isteriz" ifadelerine yer vermişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü kuruyemiş markası ürünlerini tek tek toplatıyor
- Erdoğan'a sarılmıştı, bakın kim çıktı!
- AKP'lilerden Erdoğan'ı kızdıracak hamle
- YKS'de çıkan 'Oppenheimer' sorusu gündem oldu
- Kayıp kadın, devasa pitonun midesinde bulundu!
- Canlı yayında tarihi buluşma! Aziz Yıldırım ve Ali Koç..
- Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever, Dünya'ya döndü
- Yabancılar Carry Trade ile nasıl para kazanıyor?
- YKS’ye geç kalan öğrenci için güzergahını değiştirdi
- Bu illerden ev alanlar kazandı