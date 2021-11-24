Sayıştay raporları, Sağlık Bakanlığı'ndaki skandalı ortaya çıkardı

24 Kasım 2021 Çarşamba, 04:00

CHP’li Murat Emir, Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı’na ilişkin 2020 Yılı Taslak Denetim Raporu’nu Cumhuriyet’le paylaştı. İl sağlık müdürlükleri depolarında bekletilen 2.4 milyon doz aşının son kullanma tarihini doldurduğu, Sayıştay’ın bu bulguyu Sağlık Bakanlığı raporunda sansürlediği ortaya çıktı. Emir, “Üstelik bu skandalı kamuoyundan kaçırıyorlar” dedi.

2020’de 720 bin 321 dozu erişkin tip tetanos difteri aşısı, 664 bin 371 dozu oral polio aşısı, 434 bin 70 dozu PPD solüsyonu ve 261 bin 219 dozu suçiçeği aşısı olmak üzere toplam 2 milyon 433 bin 250 doz aşının il sağlık müdürlüklerinin deposunda miatlarını doldurduğu tespit edilmiştir.

2020’de, “Kullanılmaz hale gelme” türünden çıkış yapmak suretiyle 57 bin 439 dozu PPD aşısı, 48 bin 498 dozu erişkin tip tetanos difteri aşısı, 13 bin 750 dozu kızamık aşısı olmak üzere 136 bin 680 doz aşının miadının dolduğu anlaşılmıştır.

AYNI KİŞİYE 37 KEZ

Konjuge Pnömokok aşısının, aynı T.C. kimlik numaralı kişilere 2020’de 37 doz, 35 doz, 31 doz ve 30 doz gibi gerekli dozdan fazla uygulandığı tespit edilmiştir. Benzer şekilde, tek doz olarak uygulanması öngörülen suçiçeği ve dörtlü karma aşılarının aynı T.C. kimlik numaralı kişilere 12 doz, 10 doz ve 4 doz gibi gerekli dozdan fazla uygulandığı tespit edilmiştir.