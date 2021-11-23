Sayıştay raporu, kamu hastanelerinin kapatılma sürecindeki plansızlığı ortaya çıkardı

23 Kasım 2021 Salı, 04:00

Sayıştay, Sağlık Bakanlığı’nın Ankara Bilkent Şehir Hastanesi için kapatılan kamu hastanelerinin taşınma sürecinde “yeterli ön hazırlık yapılmadığı gerekçesiyle kamu zararı oluştuğunu” raporladı.

Yeterli ön hazırlık yapılmadığı için “hasta kabulüne son verilen tarihten itibaren 2019 yılında 1 milyon 613 bin 186 TL elektrik faturası ödendiği” tespitinin de yer aldığı Sayıştay raporunda, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşınma için beş gün, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin taşınması için ise iki gün verildiği bilgisi paylaşıldı.

Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı’na ait 2020 yılı denetim raporunda, “Bu kadar kısa sürede sağlık hizmeti devam eden hastanelerin, yatan hastaların ve hastane malzemesinin taşınması hem hastalar hem de hastane çalışanları açısından oldukça zorlayıcı bir süreç olmuştur” denildi.

NASIL KULLANILACAK?

Hastanelerin böyle hızlı taşınmasına karşın binalarının nasıl kullanılacağının düşünülmediği aktarılan raporda, “Çok hızlı bir şekilde yapılan taşınma işlemine karşın söz konusu hastane binalarının nasıl değerlendirileceğine ilişkin Gayrimenkul Değerlendirme ve Karar Komisyonu 5 ay sonra, temmuz ayında kurulmuştur” bilgisi paylaşıldı.

Raporda, bu plansızlığın kamu kaynaklarının verimsiz kullanılmasına neden olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi: “Şehir hastanesine taşınan hastanelerin, hasta kabulüne son verilen tarihten itibaren 2019 yılı için 1 milyon 613 bin 186 TL tutarında elektrik faturası ödendiği görülmüştür. Bunun sebebinin diğer hastanelere ya da kamu kurumlarına devri beklenen taşınır malzemelerin (tıbbi cihazlar ve ekipman), bu malzemelerin devrinden sorumlu az sayıda personelle birlikte faaliyetine son verilen hastane binalarında bulundurulmaya devam ettirilmesi olduğu anlaşılmıştır.”