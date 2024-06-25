Kuşlar elektrikli scooter'ların seslerini taklit etmeye başladı: 'Bu sesi çekici buluyorlar'
Almanya karatavuklar elektrikli scooter'ların sesini taklit etmeye başladı. Bu taklitle erkek karatavukların daha kolay eş bulduğu belirlendi.
Almanya'nın kuzeyindeki Kiel kentindeki bir kuş cinsi olan karatavukların elektrikli scooterların alarm sesini taklit ettikleri gözlemlendi. Bir araştırmacı, elektrikli mikro mobilitenin bu alışılmadık yan etkisinin diğer şehirlere de yayılabileceğini, çünkü bu sesin karatavukların eş bulması için avantajlı olduğunu açıkladı.
Alman yayın kuruluşu NDR araştırmayı haberleştirdi. Karatavuklar, normalde yalnızca araçlar izinsiz hareket ettirildiğinde çıkan bir ses olan Bolt elektrikli kick-scooter'ların alarm sinyalini cıvıldatıyordu.
Ornitolog Bernd Koop, e-scooter alarm sinyalinin frekansının karatavuk ötüşünün frekansı ve ritmiyle eşleştiğini açıkladı. Karatavuklar normalde diğer kuşların ötüşlerini taklit ederler. Konu hakkında uzman Koop bu durumu "E-scooter'larda olduğu gibi bir tonu ya da bir dizi tonu daha sık duyarlarsa meraklanıyorlar. Ve eğer hoşlarına giderse taklit ederler" diye açıkladı.
Koop bu sesin elektrikli scooter'ların bulunduğu diğer şehirlerdeki karatavuklar arasında da hızla yayılacağını düşünüyor. Nedenini ise "Karatavuklar bu sesi çekici buluyor" sözleri ile açıklıyor. Erkekler için, kendilerine mal edilen şarkı bir eş bulmalarına yardımcı olabiliyor.
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