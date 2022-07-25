Google’ın kurucusu Sergey Brin kimdir?

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:13

Sergey Mikhaylovich Brin 21 Ağustos 1973 yılında Moskova'da doğdu. Aşkenaz Yahudileri olan Mikhail Brin ve Eugenia Brin çiftinin oğlu olarak dünyaya geldi. Brin, altı yaşındayken ailesi, Sovyetler Birliği'nden Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. ABD’ye göç ettikten sonra baba Mikhail Brin, Maryland Üniversitesi’nde matematik profesölüğü, anne Eugina Brin ise NASA’nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde araştırmacı olarak işe başladı.

Sergey Brin, Stanford Üniversitesi ve Maryland Üniversitesi'nde eğitim aldı. Doktora yaparken Larry Page ile tanıştı. Google'ı, Susan Wojcicki'nin Menlo Park'taki garajında başlatmak için doktora çalışmalarını askıya aldılar. 4 Eylül 1998'de Larry Page ile Google'ı kurdu. Haziran 2008'de Brin , Virginia merkezli uzay turizmi şirketi Space Adventures'a 4,5 milyon dolar yatırım yaptı.

SERGEY BRİN EVLİ Mİ?

Brin, Mayıs 2007'de Bahamalar'da biyoteknoloji analisti ve girişimci Anne Wojcicki ile evlendi. Çiftin bu evlilikten 2 çocuğu oldu. 2013 yılında ayrı yaşamaya başlayan çift 2015 yılında boşandı. 7 Kasım 2018'de Nicole Shanahan ile evlendi. Brin ve Shanahan 15 Aralık 2021'de ayrıldı. Brin 4 Ocak 2022'de boşanma davası açtı. Çiftin boşanma davası sürerken Shanahan ile Elon Musk'ın ilişkisi olduğu ve evliliğin bu nedenle bittiği iddia edildi.

Musk ise bu iddiları yaptığı açıklama ile reddetti. Musk iletisinde, "Sergey ile ben arkadaşız ve dün gece bir partideydik! Nicole'u üç yılda sadece iki kez gördüm, her ikisinde de etrafımda birçok insan vardı. Romantik bir şey yok" ifadelerine yer verdi.

