Dan Bilzerian kimdir? Dan Bilzerian kim ile evlendi?

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:50

Daniel Brandon Bilzerian 7 Aralık 1980 yılında Florida'da dünyaya geldi. Ermeni asıllı babası Paul Bilzerian , Wall Street'te başarılı bir kurumsal girişimciydi. Bilzerian 2000 yılında Navy SEAL eğitim programına girdi. Askerlik hizmetinin ardından, Florida Üniversitesi İşletme ve Kriminoloji bölümünde okudu. 2009 yılında Poker World Series'e katılarak 36.626 $ kazandı. Bir online poker odasının eş-kurucusu oldu. 2012'de, web sitesi TheDirty.com'un kurucusu Nik Richie, web sitesi aracılığıyla Bilzerian'ın yaşam tarzını belgelemeye başladı. Bilzerian lüks yaşam tarzına bağlı ağır uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle 32 yaşından önce üç kez kalp krizi geçirdi.

2015 yılında, ABD başkanlık seçimleri'nde ABD Başkanlığına aday adaylığını açıkladı. Ekim 2016'da Amerikalı rapçi T-Pain, Dan Bilzerian'ın adını taşıyan bir şarkı çıkardı.

28 Ağustos 2018'de Bilzerian, Ermenistan vatandaşlığı almak ve Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne kaydolmak üzere kardeşi Adam Bilzerian ve babası Paul Bilzerian ile birlikte Ermenistan'a uçtu. Aynı yolculukta bir atış poligonunu ziyaret etmek amacıyla Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni ziyaret etti ve orada silahla atışlar yaptı. Azerbaycan hükümeti, Karabağ'ın tartışmalı statüsü nedeniyle bu eylemler konusunda ABD'ye bir protesto notu gönderdi ve William Gill'i ABD Dışişleri Bakanlığı'na yönelik protesto notunu almaya çağırdı. Bakü'deki bir mahkeme Bilzerian için tutuklama emri çıkardı ve onu uluslararası arananlar listesine koydu. İki yıl sonra, Bilzerian ve ailesinin diğer üyeleri, 2020 Dağlık Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan ve Karabağ'ı Azerbaycan'a karşı desteklemek için Ermenistan Fonu'na 250.000 dolar bağışladı.

DAN BİLZERİAN KİMDİR? DAN BİLZERİAN KİM İLE EVLENDİ?

Bilzerian 25 Temmuz 2022'de 'sonunda başardım' notuyla düğün törenini andıran bir fotoğraf paylaştı. Ancak fotoğraf takipçilerini ikiye böldü.

Bazı takipçileri Dan Bilzerian'ın evlendiğine inanmazken bazı takipçileri de kurgu olduğunu öne sürdü. Dan Bilzerian'ın beraber poz verdiği kadının kimliği henüz bilinmiyor.