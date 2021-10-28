Son Dakika... Şebnem Şirin'i öldüren Furkan Zıbıncı tutuklandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Şebnem Şirin'i (25) boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı (25), tutuklandı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Şebnem Şirin'i bıçaklayarak öldüren Furkan Zıbıncı adliyeye sevk edildi. Zıbıncı işlemlerin ardından tutuklandı.
AA'da yer alan habere göre, Kınıklı Mahallesi'ndeki bir apartın birinci katında yaşayan 25 yaşındaki Şebnem Şirin'in bıçaklanarak öldürülmesinin ardından gözaltına alınan Furkan Zıbıncı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Furkan Zıbıncı, basın mensuplarının "Neden öldürdünüz? Pişman mısınız?" sorularına yanıt vermedi. Bu arada Furkan Zıbıncı'nın yakınlarının sevk sırasında adliye bahçesinde bekledikleri görüldü.
Öte yandan Furkan Zıbıncı'nın "cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma" gibi suçlardan 6 ayrı kaydının bulunduğu da öğrenildi.
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