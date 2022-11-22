Sebze meyve halinin ortasında silahlı kavga: 3 yaralı
Adana'da, sebze-meyve halinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde kavgalı olduğu öğrenilen iki grup, sebze-meyve halinde karşılaşınca tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar, birbirlerine tabancalarla ateş açtı.
Silahlardan çıkan mermilerin isabet ettiği 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kavgaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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