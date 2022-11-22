Sebze meyve halinin ortasında silahlı kavga: 3 yaralı

Adana'da, sebze-meyve halinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

DHA
22 Kasım 2022 Salı, 17:20
Sebze meyve halinin ortasında silahlı kavga: 3 yaralı
Abone Ol google-news

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde kavgalı olduğu öğrenilen iki grup, sebze-meyve halinde karşılaşınca tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar, birbirlerine tabancalarla ateş açtı.

Silahlardan çıkan mermilerin isabet ettiği 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Adana hal silahlı kavga silah

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler