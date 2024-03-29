Seçil Erzan davasında yeni gelişme: İmzanın sahte olduğu belirlendi

Yayınlanma: 29.03.2024 - 11:56

Güncelleme: 29.03.2024 - 11:56

Bankacı Seçil Erzan’ın yargılandığı "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen davada önemli bir gelişme yaşandı.

Davanın 8 Mart’ta gerçekleştirilen son celsesinde mahkeme heyeti “Selçuk İnan’ın talep ettiği belgelerde sanıklardan Asiye Öztürk’e ait imzaların Sanık Asiye Öztürk’e ait olup olmadığı hususunda Adli Tıp Kurumu’ndan (ATK) ek rapor alınmasına” karar vermişti.

İMZANIN SAHTE OLDUĞUNU BELGELENDİ

Sabah'ta yer alan habere göre mahkemeye sunulan Seçil Erzan ve yardımcısı Asiye Öztürk’e ait olduğu iddia edilen imzaların yer aldığı ıslak imzalı antetli Denizbank yazısı, Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede belgedeki imzanın Asiye Öztürk’e ait olmadığı tespit edildi.

Hazırlanan raporda şöyle denildi:

“Fotokopi belgeler, bilgisayar ortamında hazırlanmış belgeler, faks çıktısı ve karbon suret belgelerde bazı tanı unsurları kayba uğrayabileceği gibi bu tür belgelerin sair usullerle elde edilebilme olasılığının da bulunduğu, ayrıca belgeye imza, yazı ya da artefakt gibi harici unsurlar eklenebileceğinden fotokopi belgeler üzerinde inceleme yapılması sakıncalı olup genel olarak belge asılları üzerinde inceleme yapılmasının gerekli olduğu, söz konusu belgelerin orijinal belgelerden elde edilmiş olduğunun kabulü halinde tersim biçimi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir bakımından yapılan incelemede; İnceleme konusu belgelerdeki imzalar ile Asiye Öztürk’ün mevcut mukayese imzaları arasında ilgi ve irtibat tespit edilemediği hususlarını bildirir KANAAT RAPORUDUR.”

Adli Tıp Kurumu tarafından mahkemeye gönderilen bu rapor dava dosyasına konuldu.

NE OLMUŞTU?

ATK tarafından hazırlanan rapor, dava dosyasına girdi. 8 Mart’ta gerçekleştirilen ve 13 saat süren Seçil Erzan davasının 3. celsesinde mahkeme heyeti, müştekilerden Selçuk İnan’ın ifadesinin alınması için Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi’ne yazı yazılmasına hükmetmiş, Fatih Terim’in tanık olarak dinlenmesi talebinin ise daha sonra değerlendirilmek üzere duruşmayı 24 Mayıs’a ertelemişti.

