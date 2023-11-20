Yayınlanma: 20.11.2023 - 18:31

Güncelleme: 20.11.2023 - 18:31

Fenomen Eylül Öztürk, son günlerde adının sık sık gündeme gelmesi dolayısıyla merak konusu oldu. Yurttaşlar, Eylül Öztürk'ün hayatını araştırmaya başladı. Peki, Eylül Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Eylül Öztürk ne iş yapıyor? Eylül Öztürk Amerika'ya mı taşındı?

EYLÜL ÖZTÜRK KİMDİR?

Eylül Öztürk, 4 Haziran 1986 tarihinde Balıkesir doğumlu. Annesi öğretmen olan Eylül Öztürk ilkokulu Gölcük ve İstanbul'da okudu.

Bir çok grupla solist olarak çalıştı ve sahne aldı. Aynı zamanda yerel bir TV kanalında uzun bir dönem sunuculuk yaptı, dizi ve kliplerde yer aldı.

Bir dönem yolcu uçaklarında hosteslik yaptı. Sonrasında yine hizmet sektöründe kalabileceği ve seyahat edebileceği bir iş arayışına girdi.

Radyo jingle'ları ve reklam müzikleri seslendirdi. 2014 yılının başında Knorr Çabuk Çorba'nın sosyal medya ve televizyon ekranlarındaki reklamlarında oynadı.

Sosyal medya ile tanışması ile beraber çektiği kısa videolar ile yüzbinlerce kişinin takip ettiği bir sosyal medya fenomeni haline geldi. Twitter'ın video uygulaması Vine ile yaptığı paylaşımları Memeli Mestan rumuzu ile yaparak tanındı.

2014 yılı başlarında, Beyazıt Öztürk'ün uzun yıllardır sürdürdüğü Beyaz Show isimli talk show programına, daha önce 3+1 olarak yayınlanmış ve ardından adı 3 Adam olarak değişen programın sunucuları Eser Yenenler, Oğuzhan Koç veİbrahim Büyükak için yazdığı "3 Adam" isimli parçası ile konuk oldu.

2014 yılı son çeyreğinde TRT televizyon kanalında yayınlanan Üstün Dökmenile Yaşama Yerleşmek adlı programda oyunculuk yaptı.

Sunuculuğunu Murat Başoğlu'nun yaptığı jüri koltuğunda Seyfi Dursunoğlu, Nükhet Duru ve Ümit Erdim'in olduğu "Benzemez Kimse Sana" yarışma programına katıldı.

Öztürk, şimdilerde eşi ve çocuklarıyla Amerika'da yaşıyor.

EYLÜL ÖZTÜRK NE İŞ YAPIYOR?

Bir dönem oyunculuk yapan Eylül Öztürk, şimdilerde Güzellik salonları işletiyor. Aynı zamanda kendi markasının kozmetik ürünlerini de satışa sunuyor.