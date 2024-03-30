Seçim günü AVM’ler, kafeler, eğlence mekânları açık mı?

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimler için uygulanacak seçim yasakları başladı. YSK (Yüksek Seçim Kurulu), seçim günü uygulanacak yasakları belirledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 17:29
Seçim günü AVM’ler, kafeler, eğlence mekânları açık mı?
Abone Ol google-news

Türkiye yarın 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticlerini seçmek için sandık başında olacak. Pazar günü uygulanacak seçim yasakları YSK tarafından açıklandı. Peki, 31 Mart seçim günü kafeler, AVM’ler, eğlence mekânları açık olacak mı? İşte, ayrıntılar…

31 MART ALKOL SATIŞI YASAK MI?

Seçim günü (yarın) saat 06.00'dan gece saat 00.00'e kadar, alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

YARIN KAFELER, KIRAATHANE VE EĞLENCE MEKÂNLARI AÇIK OLACAK MI?

Oy verme süresince bütün kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek verilebilecek.

SİLAH TAŞIMAK YASAK

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında hiçbir kimse 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.


31 Mart haberleri 31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri yerel seçimler haberleri Alkol haberleri eğlence mekanı haberleri YSK haberleri

İlgili Haberler

YSK'den sandık kurulu başkanlarına uyarı mesajları

YSK'den sandık kurulu başkanlarına uyarı mesajları
YSK üyeleri seçimi 'Kokpit' ekranından takip edecek

YSK üyeleri seçimi 'Kokpit' ekranından takip edecek
YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'iftar' açıklaması

YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'iftar' açıklaması
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında AKP seçmenine çağrı: 'Ders vermeleri lazım!'

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında AKP seçmenine çağrı: 'Ders vermeleri lazım!'
YSK üyeleri seçimi “Kokpit” ekranından takip edecek

YSK üyeleri seçimi “Kokpit” ekranından takip edecek
Mansur Yavaş, Turgut Altınok’a açılışını yaptığı Cumhuriyet Kulesi’ni sordu: “Maliyeti 1 milyar lira. O parayı, Bala'ya, Haymana'ya, Evren'e harcasan olmaz mıydı?’

Mansur Yavaş, Turgut Altınok’a açılışını yaptığı Cumhuriyet Kulesi’ni sordu: “Maliyeti 1 milyar lira. O parayı, Bala'ya, Haymana'ya, Evren'e harcasan olmaz mıydı?’
TIR, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 3 yaralı

TIR, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 3 yaralı
Yarbay intihar etti: Yaşamına son verdikten sonra arkasında bıraktığı mektupta yazanlar dikkat çekti

Yarbay intihar etti: Yaşamına son verdikten sonra arkasında bıraktığı mektupta yazanlar dikkat çekti
Uyuz hastalığı ilk bu belirtiyi veriyor! Özellikle o aylara dikkat…

Uyuz hastalığı ilk bu belirtiyi veriyor! Özellikle o aylara dikkat…
Adaylarını çektiler: Altınok’u destekleyecekler

Adaylarını çektiler: Altınok’u destekleyecekler
Muğla’da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Muğla’da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü