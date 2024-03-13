Yayınlanma: 13.03.2024 - 19:10

Güncelleme: 13.03.2024 - 19:10

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım başladı. Seçime 3 haftadan az bir süre kalmasıyla birlikte seçim yasaklarının ne zaman başlayacağı ve neler olacağı merak ediliyor. Peki, Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman başlayacak?

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları, oy verme gününden önceki 10'uncu gün olan 21 Mart 2024 Perşembe sabahı başlayacak ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de sona erecek.

SEÇİM GÜNÜ UYGULANACAK OLAN YASAKLAR

YSK kararına göre ayrıca yerel seçim günü 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Oy verme günü, seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.