Seçime 2 gün kala… AKP’yi destekleme kararı aldılar!
Anavatan Partisi, pazar günü yapılacak yerel seçimlerde, AKP’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü ile Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer'i destekleme kararı aldı.
Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı, yazılı açıklamasında, kararın Antalya'nın geleceğine yönelik büyük bir adım olduğunu, tamamen halkın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda alındığını ifade etti.
Narlı, "Yapılan saha çalışmaları ve bölge halkının talepleri doğrultusunda bu önemli kararı almış bulunmaktayız. Antalya'nın gelişimi için Hakan Tütüncü'nün liderlik becerileri ve tecrübesi, Kepez için de Rıza Sümer’in vizyonu büyük önem taşımaktadır" dedi.
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