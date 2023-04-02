Seçmen listeleri askıdan indirildi

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle güncellenmek üzere askıya çıkarılan seçmen listeleri saat 17.00 itibarıyla askıdan indi.

AA
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 17:48
Seçmen listeleri askıdan indirildi
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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs'taki seçimlere ilişkin takvimine göre, güncellenmek üzere 20 Mart'ta ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri, saat 17.00 itibarıyla askından indirildi ve bunlara ilişkin itiraz süresi de sona erdi.

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için yapılacak başvuruların süresi de doldu.


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