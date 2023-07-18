Sedat Peker’den çarpıcı paylaşım: 'Sana söz…’

Yayınlanma: 18.07.2023 - 17:22

Güncelleme: 18.07.2023 - 18:15

Organize suç örgütü liderliğinden hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde "dijital tecrit" altında tutulan Sedat Peker, Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Sedat Peker, Aleyna isimli Twitter kullanıcısının, kızının doğum gününü kutladığı gönderiyi Instagram hikâyelerinden paylaştı. Peker, Twitter hesabından da söz konusu paylaşımı beğendi.

Aleyna isimli kullanıcı paylaşımında, “Doğum günün kutlu olsun prenses kardeşim Lina. Sana söz bir dahaki yeni yaşında, öz yurdunda olacaksın” ifadelerini kullandı ve Sedat Peker’i etiketledi.