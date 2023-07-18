Sedat Peker’den çarpıcı paylaşım: 'Sana söz…’
Birleşik Arap Emirlikleri’nde "dijital tecrit" altında olduğu belirtilen organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle yargılanan Sedat Peker, kızının doğum gününü kutlayan bir Twitter kullanıcısının mesajını paylaştı.
Organize suç örgütü liderliğinden hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde "dijital tecrit" altında tutulan Sedat Peker, Instagram hesabından paylaşımda bulundu.
Sedat Peker, Aleyna isimli Twitter kullanıcısının, kızının doğum gününü kutladığı gönderiyi Instagram hikâyelerinden paylaştı. Peker, Twitter hesabından da söz konusu paylaşımı beğendi.
Aleyna isimli kullanıcı paylaşımında, “Doğum günün kutlu olsun prenses kardeşim Lina. Sana söz bir dahaki yeni yaşında, öz yurdunda olacaksın” ifadelerini kullandı ve Sedat Peker’i etiketledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Maaş farkı ödemesi için tarih belli oldu
- Yargı, RTÜK'e 'dur' dedi
- Yurttaşın parası böyle çarçur edildi!
- AKP’nin umut bağladığı Körfez sermayesi gidiyor
- 3 bin hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
- Burada bir 'utanç' olduğu doğru!
- Yusuf Tekin geri adım attı
- Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Umre ziyaretine gitti!
- İki vergide daha yüksek oranlı artış bekleniyor!
- Ebrar Karakurt’tan dikkat çeken paylaşım