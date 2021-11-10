Sedat Peker'den dikkat çeken Mehmet Barlas mesajı
Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajlarla Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas'a tepki gösterdi.
Mehmet Barlas, kaleme aldığı yazılarla tepki çekmişti. Dünkü yazısında, "Bir bakarsınız, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir" ifadelerini kullanan Barlas, bugünkü yazısında ise, “Türkiye'nin iyiliği değil, kötülüğü için uğraşan isimlerin bir listesini yapsak acaba 150'den fazla mıdırlar?" dedi.
Barlas'ın bu yöndeki ifadelerini eleştiren Peker, "Çaresizlik ne kötü? Korku iklimi oluşturmak için elde malzeme kalmayınca pokemon suratlı mehmet barlası sahaya sürmüşler. Beklemeyi sevmeyen, ilk gelen otobüse binen kaplama mehmet; sen boğazdaki lüks mekanlarda gezmeye, iş bağlamaya devam et. Kıpraklık yapma" dedi.
Editörün notu: Yazım hataları kişiye aittir, metin olduğu gibi aktarılmıştır.
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