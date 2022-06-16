Sedat Peker'den 'Hilal Kaplan' paylaşımı

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker'in Hilal Kaplan hakkındaki sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
16 Haziran 2022 Perşembe, 11:15
Sedat Peker'den 'Hilal Kaplan' paylaşımı
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Organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla aranan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayan Sedat Peker'in sosyal medya üzerinden paylaşımları dikkat çekmeye devam ediyor.

Peker, AKP içerisinde olduğu ileri sürülen 'Pelikan' isimli yapıyla anılan Sabah yazarı Hilal Kaplan'ın "Yargılanırsak da yargılanırız yani. Sıkıntı yok" sözlerini retweetledi.

İşte Peker'in o paylaşımı:


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