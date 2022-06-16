Sedat Peker'den 'Hilal Kaplan' paylaşımı

16 Haziran 2022 Perşembe, 11:15

Organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla aranan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayan Sedat Peker'in sosyal medya üzerinden paylaşımları dikkat çekmeye devam ediyor.

Peker, AKP içerisinde olduğu ileri sürülen 'Pelikan' isimli yapıyla anılan Sabah yazarı Hilal Kaplan'ın "Yargılanırsak da yargılanırız yani. Sıkıntı yok" sözlerini retweetledi.

İşte Peker'in o paylaşımı: