De Rossi'nin ayrılığı sonrası tehdit edilmişti: Roma CEO'su istifa etti!
Daniele De Rossi'nin gönderilmesinin ardından tehditlere maruz kalan ve polis tarafından koruma altına alınan Roma CEO'su Lina Souloukou istifa etti.
Sezona kötü başlayan ve faturasını teknik direktör Daniele De Rossi'ye kesen Roma, flaş bir istifa daha geldi.
İtalyan teknik adamın gönderilmesine tepki gösteren Romalı taraftarlar, CEO Lina Souloukou'yu hedef aldı.
Bu kararın ardından tehditlere maruz kalan Roma CEO'su Lina Souloukou, çocuklarıyla birlikte polis koruması altına alındı.
Baskılara dayanamayan Souloukou, istifa mektubunu yönetime iletti. Roma, resmi siteden yaptığı duyuruda bu kararı doğruladı.
De Rossi ile yollarını ayıran Roma, geçtiğimiz günlerde takımın başına Ivan Juric'i getirmişti.
Etiketler: #istifa #roma #Lina Souloukou
Spor Haberleri
- Kasımpaşa-Antalyaspor maçında gol sesi çıkmadı!
- Karadeniz derbisinde kazanan Samsunspor!
- Gol düellosunda kazanan Leverkusen!
- Taraftar soyunma odasına girdi!
- Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
- Ferdi Kadıoğlu'nun takımı Brighton, 1 puana razı oldu!
- Roma'da tehditler sonrası istifa kararı!
- 7 gollü maçta kazanan Ümraniyespor!
- Monaco, 3 golle kazanarak liderliğe yükseldi!
- Fenerbahçe'nin rakibi deplasmanda gol oldu yağdı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni 'vergi paketi' için ayrıntılar netleşti
- Geri çekilen yasa düzenlemesi geri mi dönüyor?
- Gençlerin en sevdiği 10 siyasetçi belli oldu
- 3 uzman görevlendirildi, DNA örneği arandı
- Aile para karşılığında istismara göz yummuş!
- Gülben Ergen'den, anne Yüksel Güran'a sert sözler
- CHP'li Ün: Bizzat rica ettim ve sürecin takipçisi oldum
- Penaltı kararı doğru mu?
- Rıdvan Dilmen'den flaş şampiyonluk iddiası!
- Jose Mourinho'dan flaş açıklama!