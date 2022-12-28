Sessizliğini bozuyor mu? Sedat Peker'in Twitter hesabında hareketlilik

28 Aralık 2022 Çarşamba, 08:00

Siyaset-sermaye-mafya ilişkileriyle ilgili yaptığı ifşaatlarıyla gündemde olan suç örgütü lideri Sedat Peker, uzun bir süredir bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nden yaptığı paylaşımlarını eylül ayı itibariyle tamamen durdurmuştu. "Dijital tecrit" altında tutulduğu belirtilen Peker, sosyal medyada uzun süredir devam eden sessizliğini dün akşam bozdu.

Peker bir kullanıcının, “Bazen baygın taklidi yaparsın, Bazen hasta taklidi yaparsın, Bazen ölmüş taklidi yaparsın, Bazen de ufak ufak ısırık almalarına da müsade edersin! Günü geldiğinde de intikamını almasını bilirsin…!” ifadelerinin yer aldığı paylaşımını retweetledi.

Söz konusu paylaşım kısa bir süre sonra Peker tarafından kaldırıldı.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez dün Halk TV'de yayımlanan "Kayda Geçsin" programında, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Peker ile konuştuğunu açıklamıştı. Çömez, Peker'in Türkiye'den gelecek yetkililere ifade vermeye hazır olduğunu ve "SEGBİS ile ifade vermeye tüm ifşaatları yapmaya hazırım. Tüm bilgi ve belgeleri kayıt altına aldım. 2 farklı ülkeye gönderdim. Öldürülmem halinde bunları tüm Türkiye öğrenecek" dediğini aktarmıştı.