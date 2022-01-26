Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna ilişkin yapılan itiraz reddedildi
Gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, müvekkilinin son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Poyraz, "Müvekkilim Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yaptığım itirazı Asliye Ceza Mahkemesi reddetti" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla gece yarısı gözaltına alınan ve geçen gün tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz açıklamalarda bulundu.
Poyraz, Kabaş'ın tutukluluğuna ilişkin yapılan itirazın Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiğini açıkladı.
Poyraz'ın açıklaması şu şekilde:
Müvekkilim Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yaptığım itirazı asliye ceza mahkemesi reddetti.Yargı üzerindeki ağır baskıya karşı hukuk yoluyla mücadele edeceğiz ve Sedef Kabaş'ı özgürlüğüne kavuşturacağız.
Müvekkilem @SedefKabas 'ın tutukluluğuna yaptığım itirazı asliye ceza mahkemesi reddetti.— Uğur Poyraz (@av_ugurpoyraz) January 26, 2022
Yargı üzerindeki ağır baskıya karşı hukuk yoluyla mücadele edeceğiz ve @SedefKabas 'ı özgürlüğüne kavuşturacağız.
NE OLMUŞTU?
Sedef Kabaş, TELE1'deki televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Kabaş, savunmasında, “Sözün orijinali bir atasözüdür. Hatta sözün orijinalini de değiştirerek sarf ettim. Bundan da anlaşılacağı üzere hakaret etme gibi bir kastım yoktur. Kast etmek istediğim, toplumu kucaklayan, birleştirici bir üslup olması gerektiğidir. Bunu vurgulamak istedim. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ederim” demişti.
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