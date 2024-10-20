Sefa Yılmaz yeniden İzmir Barosu Başkan seçildi: ‘İzmir Barosu’nda nefret dili asla kullanılmayacak’

Yayınlanma: 20.10.2024 - 18:36

Güncelleme: 20.10.2024 - 18:47

Kültürpark Celal Atik Spor Salonu’nda yapılan oy verme işlemi saat 09.00’da başladı ve 17.00’de sona erdi.

Toplam 6 bin 713 geçerli oyun olduğu seçimlerde, Çağdaş Avukatlar Grubu adayı mevcut başkan Sefa Yılmaz 2 bin 517 oy alarak yeniden başkan seçildi. İzmir Avukat Hareketi adayı Banu Aşkın İnce 2 bin 27, Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu adayı Sercan Altınordu bin 992, ve Mücadeleci Avukatlar Grubu Tacettin Çolak da 177 oy aldı.

Seçimin ardından konuşan Sefa Yılmaz, “İzmir Barosu'nun tarihini hep 116 yıl olarak söylüyorum. Çağdaş Avukatlar Grubu da bu tarihin yaklaşık 50 yılında yer aldı ve yer almaya da devam ediyor. Bugün seçimli Genel kurulumuzu yaptık. Dün itibariyle gerçekten çok kötü söylemler vardı. Nefret dili kullanıldı Çağdaş Avukatlar Grubu'na karşı. Ancak kötücül dilin, nefret dilinin hiçbir zaman artık İzmir Barosu avukatları tarafından kabul görmediğinin bir göstergesidir bugün çağdaş avukatlar grubunun bu seçimi kazanması. Her üç grubun söylemini çok farklı değildi. Sadece Çağdaş Avukatlar Grubu üzerinden yapılmak istenen bir propagandaydı. Bunu gecenin geç saatlerine kadar yaptılar. Ama geçen seçimde de söylemiştim. Nefret dilini İzmir Barosu avukatları geçit vermez. İnsan haklarına, hukukun üstünlüğüne, kadından yana, çocuktan yana, doğadan yana tavır koyan, laik demokratik sosyal hukuk devletinden yana çağdaş avukatlar grubu, İzmir Barosu’nun eksiksiz tüm kurullarında yer almayı başardı” dedi.