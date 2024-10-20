Son Dakika... İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu: Yeni başkan İbrahim Kaboğlu
Son dakika haberi... İstanbul Barosu Başkanlığı için oy verme işlemi sona erdi. İbrahim Kaboğlu, baronun yeni başkanı oldu.
İstanbul Barosu Başkanlığı için 12 adayın yarıştığı seçimler tamamlandı.
Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulun ikinci gününde, baro başkanlığı seçimleri için saat 09.00'da oy kullanma işlemi başladı.
Oy kullanımının tamamlanmasının ardından sandıklar açıldı ve sayım başladı.
Oyların çoğunu alan Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu, İstanbul Baro Başkanı seçildi.
Etiketler: #İbrahim Kaboğlu #İstanbul Barosu
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