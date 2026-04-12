Sefalet isyanı Kadıköy’de yükseldi: Emeklilerden ‘insanca’ yaşam talebi

Kadıköy Rıhtım’da bir araya gelen emekliler, geçim sıkıntısına dikkat çekerek iktidara seslendi. Tüm Emekliler Sendikası adına basın açıklamasını Hasan Karagöz okudu. Karagöz, “İnsanca yaşam için demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti şarttır” diyerek emeklilerin birleşme çağrısını yineledi.

"DEMOKRASİ ASKIYA ALINMIŞ DURUMDA"

Karagöz, ülkenin içinde bulunduğu siyasi tabloya da değinerek “Hakkari’den İstanbul’a birçok yerel yönetici görevden alınmış, halkın seçim iradesi gasp edilmiştir. Yargı tamamen siyasallaşmıştır. Böyle bir yönetim sürdürülebilir değildir. Demokrasi askıya alınmış durumda” dedi.

"SEFALET DÜZENİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Emeklilerin ortalama aylığının 23.500 TL civarında olduğunu belirten Karagöz, dul, yetim ve engelli aylıklarının 5-6 bin liradan başladığını vurguladı. Karagöz, “2 milyondan fazla emekli kayıtlı, bir o kadar da kayıt dışı çalışıyor. Bu sefalet düzenini kabul etmiyoruz” diye konuştu.

TALEPLER NET: SEYYANEN ZAM VE YENİ YASA

Emekliler, en düşük aylığın memur maaşına eşitlenmesini, bayram ikramiyelerinin asgari ücret düzeyine çıkarılmasını ve intibak yasasının çıkarılmasını talep etti. Karagöz, “5510 sayılı yasa kaldırılmalı, sosyal tarafların uzlaşısıyla yeni bir emekli yasası hazırlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

"BİRLEŞİK VE DEMOKRATİK MUHALEFET ŞART"

Açıklamanın sonunda tüm emeklilere ve emekçilere şu çağrı yapıldı:

“Ya tek bir çatı altında ya da güç birliği sağlayacak bir formül etrafında buluşmalıyız. Ortak paydaları öne çıkararak barışçıl, birleşik ve meşru bir muhalefeti örmek zorundayız. Yarın çok geç dememek için herkesi sorumluluk almaya çağırıyoruz.”