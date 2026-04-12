Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sefalet isyanı Kadıköy’de yükseldi: Emeklilerden ‘insanca’ yaşam talebi

12.04.2026 16:16:00
Güncellenme:
Damla Polat
Takip Et:
Yaşadıkları geçim sıkıntısına dikkat çekerek Kadıköy'de bir araya gelen emekliler, iktidara çağrıda bulundu. Tüm Emekliler Sendikası adına basın açıklamasını okuyan Hasan Karagöz “2 milyondan fazla emekli kayıtlı, bir o kadar da kayıt dışı çalışıyor. Bu sefalet düzenini kabul etmiyoruz” diyerek emeklilerin birleşme çağrısını yineledi.

Kadıköy Rıhtım’da bir araya gelen emekliler, geçim sıkıntısına dikkat çekerek iktidara seslendi. Tüm Emekliler Sendikası adına basın açıklamasını Hasan Karagöz okudu. Karagöz, “İnsanca yaşam için demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti şarttır” diyerek emeklilerin birleşme çağrısını yineledi. 

Image

"DEMOKRASİ ASKIYA ALINMIŞ DURUMDA"

Karagöz, ülkenin içinde bulunduğu siyasi tabloya da değinerek “Hakkari’den İstanbul’a birçok yerel yönetici görevden alınmış, halkın seçim iradesi gasp edilmiştir. Yargı tamamen siyasallaşmıştır. Böyle bir yönetim sürdürülebilir değildir. Demokrasi askıya alınmış durumda” dedi. 

"SEFALET DÜZENİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Emeklilerin ortalama aylığının 23.500 TL civarında olduğunu belirten Karagöz, dul, yetim ve engelli aylıklarının 5-6 bin liradan başladığını vurguladı. Karagöz, “2 milyondan fazla emekli kayıtlı, bir o kadar da kayıt dışı çalışıyor. Bu sefalet düzenini kabul etmiyoruzdiye konuştu. 

Image

TALEPLER NET: SEYYANEN ZAM VE YENİ YASA

Emekliler, en düşük aylığın memur maaşına eşitlenmesini, bayram ikramiyelerinin asgari ücret düzeyine çıkarılmasını ve intibak yasasının çıkarılmasını talep etti. Karagöz, “5510 sayılı yasa kaldırılmalı, sosyal tarafların uzlaşısıyla yeni bir emekli yasası hazırlanmalıdır” ifadelerini kullandı. 

"BİRLEŞİK VE DEMOKRATİK MUHALEFET ŞART"

Açıklamanın sonunda tüm emeklilere ve emekçilere şu çağrı yapıldı:

“Ya tek bir çatı altında ya da güç birliği sağlayacak bir formül etrafında buluşmalıyız. Ortak paydaları öne çıkararak barışçıl, birleşik ve meşru bir muhalefeti örmek zorundayız. Yarın çok geç dememek için herkesi sorumluluk almaya çağırıyoruz.”

Image

İlgili Konular: #kadıköy #Emekli #EYLEM

Emekliler enflasyon rakamlarına isyan etti: 'Sahte rakamlarla yoksulluğa mahkûm ediliyoruz'
Emekliler enflasyon rakamlarına isyan etti: 'Sahte rakamlarla yoksulluğa mahkûm ediliyoruz' İzmir Konak’ta toplanan emekliler açıklanan enflasyon rakamlarına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, “Ömrünün yarısını çalışarak geçirdiği hâlde emekli olduktan sonra da çalışmak zorunda bırakılan milyonlarca emekli, AKP iktidarının sahte enflasyon oranlarına göre belirlediği zamlar ile yoksulluğa mahkûm ediliyoruz” denildi.
Eskişehir'de emekliler isyanda: Yılların birikimi olan emeğimiz gasp edildi
Eskişehir’de emekliler isyanda: Yılların birikimi olan emeğimiz gasp edildi Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi Temsilciler Kurulu Üyesi Neriman Eken, “Yılların birikimi olan emeğimiz resmen gasp edildi. Maaşlarımız her gün erimeye devam ediyor” dedi.
Tüm Emeklilerin Sendikası, 'Sefalet zulmüne son' diyerek mitinglere hazırlanıyor: Emekliler isyanda
Tüm Emeklilerin Sendikası, ‘Sefalet zulmüne son’ diyerek mitinglere hazırlanıyor: Emekliler isyanda Artan enflasyon, yükselen kira ve gıda fiyatları karşısında alım gücü hızla eriyen milyonlarca emekli, ekonomik kayıpların telafisini talep ediyor