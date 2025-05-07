'Sefalet zammı' istemeyen TÜPRAŞ işçilerine polisten biber gazı!

Yayınlanma: 07.05.2025 - 13:29

Güncelleme: 07.05.2025 - 13:59

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından Tüpraş'ta, toplu iş sözleşmesinde talepleri karşılanmayan işçiler eyleme geçti. Petrol-İş ile Koç Holding arasında sabaha karşı imzalanan sözleşmeye tepki gösteren işçiler, "sefalet ücretini kabul etmiyoruz" diyerek rafineri önünde yürüyüş başlattı.

Evrensel gazetesinin haberine göre; Petrol-İş Genel Merkezi ile Tüpraş Genel Müdürlüğü arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sabaha karşı sonuçlandı. Petrol-İş’in Kırıkkale, Kocaeli, Batman Şubeleri ve Genel Merkez’i sözleşmeye imza atarken, Aliağa Şube yönetimi sürece dahil olmadı.

İmzalanan sözleşmeye göre; ilk 6 ay için yüzde 35, ikinci 6 ay için yüzde 24, takip eden dönemler için ise TÜFE’ye endeksli artışlar ve küçük oranlı zamlar belirlendi. Ayrıca yakacak yardımı, çocuk parası gibi sosyal haklar da toplamda 5 bin 110 TL olarak belirlendi. Bayram yardımları 5 bin TL, yemek parası ise günlük 250 TL olarak açıklandı.

Ancak işçilerin beklentisi bunun çok ötesindeydi. Petrol-İş Sendikası, işçiler adına yüzde 85 ücret zammı, kıdem farklarının ödenmesi ve sözleşmenin 2 yıllık olması talepleriyle masaya oturmuştu. Koç Holding, yalnızca yüzde 35 zam önerisiyle masadan kalktı.

ALİAĞA VE KOCAELİ'DE TEPKİ BÜYÜYOR

Sözleşmenin gece yarısı imzalandığını öğrenen Tüpraş işçileri, sabah işbaşı yapmayarak eyleme başladı. Aliağa’da ve Kocaeli'deki rafineri çalışanları, “Bu bizim talebimiz değildi. Bizi yine sefalete mahkûm ettiler,” diyerek tepki gösterdi. İşçiler, “Ne zam var, ne kıdem farkı, ne de iki yıllık sözleşme. Bu anlaşma bizim adımıza değil,” ifadeleriyle sendikaya da eleştiriler yöneltti.

Kocaeli rafinerisinde başlayan eylem, Körfez Otobanı'na taşındı. İşçiler, “Gemileri yaktık, buradan dönüş yok” sloganlarıyla yürüyüşe geçti. Sendika şube yönetiminin de katıldığı eylemde polis barikat kurarak yürüyüşü durdurmak istedi. İşçilere biber gazıyla müdahale edilirken, kalabalık barikatı aşarak yol kapatma eylemini sürdürdü. İşçilerin bekleyişi devam ediyor.

"BİZ BOMBANIN İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Tepkiler rafineri sahasında da devam etti. Bir işçi, “TÜPRAŞ yılda iki kez temettü dağıtıyor, bu 2 milyar dolara denk geliyor. Biz ekonomiden anlamıyor muyuz? Bombanın içinde çalışıyoruz. Hak ettiğimiz bu mu?” diyerek tepkisini dile getirdi.

İşçiler, sözleşme sürecinde yeterince şeffaf olunmadığını ve eyleme çıkılmamasının büyük bir hata olduğunu belirterek, “Gecenin köründe yangından mal kaçırır gibi imza atılır mı?” diyerek sendikaya hesap sordu.