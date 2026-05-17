Sefer görev emri tebliğiyle ilgili işlemler e-Devlet sistemi ve askerlik şubeleri üzerinden sürdürülüyor. Peki, Sefer görev emriniz tebliğ edilecektir ne demek? Sefer görev emri çıkarsa ne yapılmalı?

SEFER GÖREV EMRİNİZ TEBLİĞ EDİLECEKTİR NE DEMEK?

Sefer görev emirlerinin tebliğine ilişkin işlemler kayıt numaralı ve sicil numaralı yedek personel için farklı yöntemlerle yürütülüyor. Kayıt numaralı yedek personele yönelik tebliğ işlemleri, terhis olmadan önce bağlı bulundukları birlik ve kurumlar tarafından gerçekleştiriliyor. Bu süreçte ilgili personellere görev emriyle ilgili resmi bildirim yapılıyor ve gerekli yönlendirmeler sağlanıyor.

Sicil numaralı yedek personele ise cep telefonları veya e-Devlet hesapları üzerinden bilgilendirme mesajları gönderiliyor. Yapılan bilgilendirmenin ardından askerlik şubeleri tarafından resmi tebliğ işlemleri tamamlanıyor. Tebliğ sürecinde görev yerine ilişkin bilgiler, bağlı olunan birlik detayları ve katılım sürecine dair açıklamalar askerlik şubeleri üzerinden paylaşılıyor.

SEFER GÖREV EMRİ TEBLİĞİ GELDİ NE YAPMALI?

Sefer görev emri tebliği alan yükümlülerin ilk olarak e-Devlet Personel Sefer Görev Emri Sorgulama sayfasına giriş yaparak kendileri adına düzenlenen belgenin detaylarını kontrol etmesi gerekiyor. Sistemde bağlı bulunulan birlik veya kurum bilgileri yer alırken, görev emrine ilişkin resmi kayıtlar da bu ekran üzerinden görüntülenebiliyor.

Belgede belirtilen süre içerisinde veya en kısa sürede askerlik şubesine şahsen müracaat edilmesi gerekiyor. Askerlik şubeleri tarafından görev yeri, katılım detayları ve gerekli evrak işlemleri hakkında bilgi veriliyor. Tebliğ edilen belgenin teslim alınması ve süreçle ilgili resmi işlemlerin tamamlanması da askerlik şubeleri aracılığıyla yapılıyor. Sağlık nedeniyle göreve katılamayacak durumda olanların ise askerlik şubelerine başvurarak Sağlık Bakanlığı yetkili hastanelerine sevk işlemlerini başlatabilecekler.