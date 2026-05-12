Mavi Ay nedir? Mavi Ay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

12.05.2026 14:21:00
Haber Merkezi
Gökyüzü, Mayıs 2026'nın son gününde yaklaşık üç yılda bir görülen nadir Mavi Ay fenomenine sahne olmaya hazırlanıyor. Peki, Mavi Ay nedir? Mavi Ay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

MAVİ AY NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Dünya'da meydana gelen volkanik patlama ve orman yangınlarının neden olduğu toz bulutlarının hareketi sırasında dolunay bir süreliğine mavi tonlarda görünüyor. Gökbilimciler aslında Ay'ın renginin değişmediğini, toz bulutları sebebiyle öyle göründüğünü bildiriyor.

MAVİ AY NE ZAMAN?

Mayıs ayı içerisinde ilk dolunay 1 Mayıs'ta gerçekleşmişti. 31 Mayıs’ta ise ayın ikinci dolunayı (Mavi Ay) Yay burcunda gerçekleşecek.

Yılın ender doğa olaylarından biri olarak öne çıkan Mavi Dolunay, yılın 13. dolunayı olarak gerçekleşecek ve saat 11.45'te zirveye ulaşacak.

