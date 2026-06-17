İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Peki, Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan kimdir? Gökhan Pehlivan neden gözaltına alındı?
SEFERİHİSAR BELEDİYESİ BAŞKAN YARDIMCISI GÖKHAN PEHLİVAN KİMDİR?
Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan 10 Eylül 1988 yılında Seferihisar’da doğdu. İlköğretim, Ortaöğretim ve Lise eğitimini Seferihisar’da tamamladı.
2011 yılında Celal Bayar Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünden mezun oldu. Ardından 2013 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi.
2013-2014 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2014 yılından itibaren Seferihisar Belediyesi’nde 7 yıl Ekonomist, 2 yıl Özel Kalem, 1 yıl Belediye Başkan Yardımcısı görevlerini yürüttü. 2024 mahalli idareler seçimiyle Seferihisar Belediye Meclis Üyeliğine seçildi.
2024 yılından itibaren Seferihisar Belediye Meclisi 1. Başkanvekili, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü ve Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlerine devam etmektedir.
GÖKHAN PEHLİVAN EVLİ Mİ?
Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan evli ve 2 çocuk babasıdır.
BAŞKAN YARDIMCISI GÖKHAN PEHLİVAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Seferihisar Belediyesi'ne 'rüşvet' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda, aralarında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.