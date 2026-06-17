MYK bugün CHP Genel Merkezi'nde toplanıyor: Kılıçdaroğlu'nun sıradaki hedefi kim?

Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) bugün saat 14.00'te CHP Genel Merkezi'nde toplanacak.

MYK'nin gündeminde son iki toplantıdaki gibi bazı ihraç dosyalarının ele alınması yer alıyor.

HEDEF ANKARA VE İZMİR

ANKA'nın aktardığına göre, İzmir Aliağa Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ile CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün ihracı istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevklerinin bugünkü toplantıda ele alınması bekleniyor.

İhraçların ele alınması durumunda Ankara ve İzmir için yeni görevlendirmelerin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.

CHP MYK'de yaşanan hukuki ve siyasi krizlerden sorumlu tutulan isimler hakkında disipline sevk ve ihraç süreçlerinin devam edeceği ifade ediliyor.

CHP'de son Parti Meclisi (PM) toplantısında MYK'ye verilen yetki kapsamında olağan kurultay takvimine ilişkin çalışmalar sürerken, Kılıçdaroğlu kaynakları olağan kurultay takviminin başlatılmasının ardından sürecin beş ila altı ay arasında süreceğini belirtiyor.

İMZALAR GENEL MERKEZE GELİYOR

Öte yandan, seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i destekleyen ve Olağanüstü Kurultay talebiyle noter aracılığıyla toplanan 900'e yakın imzanın bugün CHP Genel Merkezi'ne teslim edilmesi bekleniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, olağanüstü kurultay talebiyle gelecek imzalar konusunda işlem yapılamayacağını, tedbir kararı bulunduğu için kurultay yapmaya yetkileri bulunmadığını ileri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu MYK'sinin 10 Haziran toplantısında 9 milletvekili ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Kesin ihracı istenen isimler şöyle:

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut Ankara Milletvekili Umut Akdoğan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin

12 Haziran toplantısında ise Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ihracı istenmişti.

Partide Özgür Özel kanadı ise ihraç talebiyle sevklerin ancak PM kararıyla yapılabileceğini ifade ediyor.