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Seferihisar’da başkanvekili seçimi için tarih belli oldu

Seferihisar’da başkanvekili seçimi için tarih belli oldu

1.07.2026 17:00:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/İzmir
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Seferihisar’da başkanvekili seçimi için tarih belli oldu

İçişleri Bakanlığı tarafında görevden uzaklaştırılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in yerine başkanvekilinin belirlenmesi için Belediye Meclisi, 6 Temmuz Pazartesi günü olağanüstü toplanacak.
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İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen 3. dalga rüşvet soruşturmasında tutuklanan ve ardından İçişleri Bakanlığı tarafında görevden uzaklaştırılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in yerine seçilecek belediye başkanvekilinin belirlenmesi için takvim netleşti.

İzmir Valiliği’nden yapılan açıklamada, İsmail Yetişkin’in, Anayasa’nın 127’nci maddesinin 4’üncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı’nın 30 Haziran 2026 tarihli onayıyla görevden uzaklaştırıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi kapsamında Seferihisar Belediye Başkanvekili’nin seçilmesi amacıyla Belediye Meclisi’nin olağanüstü toplantıya çağrıldığı bildirildi.

SEÇİM 6 TEMMUZ'DA

Buna göre, Seferihisar Belediye Meclisi, başkanvekilini seçmek üzere 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da Seferihisar Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu’nda olağanüstü toplanacak.

İlgili Konular: #İzmir #Seferihisar

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