Şehir çöplüğünde ölü bulunan bebek defnedildi

Eskişehir şehir çöplüğünde bulunan ayrıştırma tesisinde, bir poşetin içinden çıkan yeni doğmuş bebek cesedi kimsesizler mezarlığında toprağa verildi.

İHA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 16:15
Şehir çöplüğünde ölü bulunan bebek defnedildi
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Eskişehir’de 27 Ocak 2024 tarihinde Seyitgazi yolunda bulunan şehir çöplüğünde çalışan personeller tarafından bir bebek cesedi bulunmuştu.

Çöp arabaları ile kentin çeşitli yerlerinden getirilen çöplerin incelendiği ayrıştırma tesisinde, beyaz bir poşetin içinde kordonu kesik halde bulunan kız bebek cesedi, inceleme yapılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

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İşlemlerin tamamlanmasının ardından bugün personel tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan karton kutu ile çıkarılan bebek, defin işlemleri için hasta nakil aracıyla Asri Mezarlığı’na götürüldü.

Cenaze mezarlıktaki kimsesiz çocuklar bölümünde toprağa verildi.


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