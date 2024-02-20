Şehir çöplüğünde ölü bulunan bebek defnedildi
Eskişehir şehir çöplüğünde bulunan ayrıştırma tesisinde, bir poşetin içinden çıkan yeni doğmuş bebek cesedi kimsesizler mezarlığında toprağa verildi.
Eskişehir’de 27 Ocak 2024 tarihinde Seyitgazi yolunda bulunan şehir çöplüğünde çalışan personeller tarafından bir bebek cesedi bulunmuştu.
Çöp arabaları ile kentin çeşitli yerlerinden getirilen çöplerin incelendiği ayrıştırma tesisinde, beyaz bir poşetin içinde kordonu kesik halde bulunan kız bebek cesedi, inceleme yapılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.
Göz Atın
İşlemlerin tamamlanmasının ardından bugün personel tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan karton kutu ile çıkarılan bebek, defin işlemleri için hasta nakil aracıyla Asri Mezarlığı’na götürüldü.
Cenaze mezarlıktaki kimsesiz çocuklar bölümünde toprağa verildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kanıtlamazsa dünyanın en namert insanıdır...'
- Başsavcılıktan jet itiraz!
- 'Kimse korkmasın, herkese kelepçeleri yetmez!'
- Suudi Arabistan'da bir ilk: Güzellik yarışması...
- Ortaylı'dan o düğüne ilişkin yeni açıklama
- CHP İstanbul'da 2 ilçenin adayını değiştirdi
- Cumhur Ankara’da ‘tedirgin’
- CHP Hatay kararını verdi
- Feyza Altun’un gözaltına alınmasına tepki yağdı
- O dönerci ilk kez konuştu