Şehir hastanelerinin 'çamaşır masrafı' Sayıştay raporunda

İktidar ekonomik krize karşı tasarruf tedbirleri açıklarken ve ek vergiler getirmeyi planlarken; garanti ödemeli kamu-özel işbirliği projelerinin Hazine’ye getirdiği yük devam ediyor. Bu projelerin başında da şehir hastaneleri dikkat çekiyor. Sağlık Bakanlığı’nın Sayıştay raporlarında, şehir hastanelerini işleten şirketlere sadece “çamaşır masrafı” için yapılan ödemelerle ilgili bile çok sayıda tespit yer alıyor.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 24.06.2024 - 04:00
Şehir hastanelerinin 'çamaşır masrafı' Sayıştay raporunda
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Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı’yla ilgili son yayımladığı 2022 yılı denetim raporunda; kamuoyuna “ticarı sır” denilerek içeriği açıklanmayan şehir hastaneleri sözleşmelerinde “Şirket, idarenin düzgün biçimde işleyişini desteklemek için gerektiğinde hizmet kapsamı alanındaki tüm kullanıcılara gerekli sayıda temiz ve uygun çamaşır tedarik edilmesini sağlayacak şekilde kapsamlı bir çamaşır hizmeti sunacaktır” maddesinin yer aldığı belirtiliyor.

Bu çamaşır hizmetinin ücretinin, her bir tekstil ürününün ilk alındığındaki ağırlıkları ile RFID etiketleri ile belirlenen miktarın çarpımı sonucunda elde edildiği kaydediliyor. Ancak raporda, yıkanan nevresim, çarşaf gibi çamaşırların zamanla ağırlıklarını kaybettiğine dikkat çekiliyor. Raporda, çamaşır ödemelerinin tartımlarının güncellenmesi gerektiği ifade ediliyor.

FATURALAR BAKANLIKTAN

Öte yandan raporda; bu şekilde ödeme yapılan çamaşırhane hizmeti için şehir hastanelerinin sözleşmeleri gereği şirketlerden; doğalgaz, su ve elektrik bedelinin de alınmadığı; bu masrafl arın “bakanlığın yaptığı hizmet ödemelerinden mahsup edildiği” kaydediliyor. Raporda ayrıca 1 milyon 127 bin 924 TL bütçe ayrılan bakanlığın tüm çamaşırhane masrafl arı için 1 milyon 960 bin 979 TL ödeme yapıldığıda yer alıyor.


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