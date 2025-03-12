Yayınlanma: 12.03.2025 - 12:46

Güncelleme: 12.03.2025 - 12:46

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 Yılı’nın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aile Yılı olarak ilan edildiğini anımsatarak otobüsle seyahat edecek ailelerin daha uygun fiyatlarla yolculuk yapabilmesi için düzenleme yapıldığını ifade etti. Peki, Şehirlerarası otobüslerde aile indirimi nedir? Otobüs ve tren biletlerindeki aile indirimin şartları neler?

AİLELERE TREN BİLETLERİ YÜZDE 15 İNDİRİMLİ SATILACAK

"Aile Yılı" ilan edilen 2025 yılında tren seyahatleri ailelere indirimli olarak satılacak.

8 Mart itibariyle aileler yüzde 15 indirimle tren biletlerini alabilecek ve seyahatlerini indirimli bir şekilde yapacak.

AİLELERE OTOBÜS BİLETLERİNDE YÜZDE 40 İNDİRİM

2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesinin ardından şehirlerarası otobüslerde ailelere özel indirim uygulaması başlayacak. Yeni düzenlemeyle birlikte otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarına yüzde 40’a kadar indirim yapabilecek.

YENİ EVLİLERE TREN BİLETLERİ YÜZDE 50 İNDİRİMLİ

2025 yılında evlenen çiftler için ise 'Yeni Evli Tarifesi' devreye alınacak. Bu özel tarife ile yeni evli çiftler tren biletlerini yüzde 50 indirimle alabilecek

NASIL BAŞVURULUR, KİMLER FAYDANALABİLECEK?

En az 2, en fazla 4 kişi aynı otobüs ve güzergahta biletli olarak seyahat etmek istediklerinde, aile olduklarını belgelemeleri halinde indirimden faydalanabilecek.

İndirimden yararlanmak için bir yere başvurmak gerekmiyor sadece yolcuların aynı soyadı taşıması veya aile olduklarını ilgili mevzuata uygun bir belgeyle kanıtlaması yeterli olacak.