Şehit Uzman Çavuş Aras, son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çatışmada yaralandıktan bir hafta sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras (27), memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde toprağa verildi.

DHA
Yayınlanma: 23.06.2023 - 14:42
Şehit Uzman Çavuş Aras, son yolculuğuna uğurlandı
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Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyonu kapsamında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada 15 Haziran'da yaralanan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras, Ankara GATA'da tedaviye alındı. Piyade Uzman Çavuş Aras, bir hafta süren yaşam mücadelesini dün kaybederek şehit oldu.

TÖRENLE KARŞILANDI

Şehit Alpay Aras'ın cenazesi dün akşam saatlerinde askeri uçakla Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi, annesi Selvinaz Aras, babası Hüseyin Aras, 5 kardeşi ve mesai arkadaşlarının yanı sıra ilçe protokolünün katıldığı askeri törenle karşılandı.

Uçaktan askerlerin omzunda indirilen Şehit Alpay Aras'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konularak Alanya'ya götürüldü.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras için bugün Aliefendi Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Aliefendi Merkez Camii'ndeki askeri törene şehidin ailesinin yanı sıra çok sayıda yurttaş katıldı.

Kılınan namazın ardından Şehit Alpay Aras'ın naaşı tören mangası tarafından omuzlandı. Daha sonra yurttaşlar tarafından alınan Şehit Alpay Aras'ın naaşı, caminin yaklaşık 150 metre yukarısında bulunan mezarlığa kadar omuzlarda taşındı.

Tekbirler eşliğinde mezarlığa getirilen Şehit Alpay Aras, burada toprağa verildi.

5 YILDIR ASKERDİ

Bekar olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras'ın 5 yıllık asker olduğu öğrenildi.


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