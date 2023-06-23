Şehit Uzman Çavuş Aras, son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çatışmada yaralandıktan bir hafta sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras (27), memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde toprağa verildi.
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyonu kapsamında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada 15 Haziran'da yaralanan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras, Ankara GATA'da tedaviye alındı. Piyade Uzman Çavuş Aras, bir hafta süren yaşam mücadelesini dün kaybederek şehit oldu.
TÖRENLE KARŞILANDI
Şehit Alpay Aras'ın cenazesi dün akşam saatlerinde askeri uçakla Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi, annesi Selvinaz Aras, babası Hüseyin Aras, 5 kardeşi ve mesai arkadaşlarının yanı sıra ilçe protokolünün katıldığı askeri törenle karşılandı.
Uçaktan askerlerin omzunda indirilen Şehit Alpay Aras'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konularak Alanya'ya götürüldü.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras için bugün Aliefendi Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Aliefendi Merkez Camii'ndeki askeri törene şehidin ailesinin yanı sıra çok sayıda yurttaş katıldı.
Kılınan namazın ardından Şehit Alpay Aras'ın naaşı tören mangası tarafından omuzlandı. Daha sonra yurttaşlar tarafından alınan Şehit Alpay Aras'ın naaşı, caminin yaklaşık 150 metre yukarısında bulunan mezarlığa kadar omuzlarda taşındı.
Tekbirler eşliğinde mezarlığa getirilen Şehit Alpay Aras, burada toprağa verildi.
5 YILDIR ASKERDİ
Bekar olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras'ın 5 yıllık asker olduğu öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Partinin zirvesindeki vedanın perde arkası
- Kılıçdaroğlu: Ekrem Bey görevine devam edecektir
- Borcu olanlara kötü haber: '1 Temmuz'u geçirmeyin!'
- Dolar ilk kez 25 TL'yi aştı!
- Özcan'ın 'Akşener' iddiasına Yavaş cephesinden yanıt
- Fatih Altaylı'dan dikkat çeken 'faiz' yorumu
- Kayıp denizaltındakilerden kötü haber
- Kılıçdaroğlu: Adaylığım size bağlı
- Tanju Özcan'a kesin ihraç talebi! 'Başkaldırıyorum'
- Prof. Dr. Daron Acemoğlu'ndan 'faiz' değerlendirmesi