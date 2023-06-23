Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Çatışmada ağır yaralanan asker şehit oldu!

Yayınlanma: 23.06.2023 - 12:03

Güncelleme: 23.06.2023 - 12:03

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkâri’de 15 Haziran günü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada ağır yaralanan sözleşmeli er Özcan Kaya’nın şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedili:

“Pençe operasyonu bölgesinde, 15 Haziran 2023 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Özcan KAYA, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Haziran 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”