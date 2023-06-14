Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını vermişti: MİT'ten 'Abdulkahar Karasaç' operasyonu

Yayınlanma: 14.06.2023 - 10:12

Güncelleme: 14.06.2023 - 10:14

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK’nin özel güç sorumlularından Alişer Çiya kod adlı Abdulkahar Karasaç’ı Irak kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

Abdullah Karasaç'ın, 2017’de polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu İzmir Adliyesi saldırısının talimatını verdiğini tespit eden MİT, hedef listesine dahil ettiği teröristi ve bulunduğu yerleri, sahadaki personelle yakın markaja aldı.

MİT, Terörden Arananlar Listesi’nde gri kategoride yer alan Abdulkahar Karasaç’ın örgütün özel güç biriminde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiğini ayrıca örgüt tarafından kullanılan hava araçlarını geliştirdiğini tespit etti.

YAKIN TAKİP

Türkiye'ye yönelik bombalı eylem ve saldırıların düzenleyici olması ve bu yönde çalışmalarını sürdürmesinin yanısıra terör örgütünce özel güce bağlı havacılık birimi sorumluluğuna getirildiğinin tespit edilmesi üzerinde Abdulkahar Karasaç’a yönelik bilgi toplaması amacıyla alanda bulunan saha ajanları MİT yetkilileri tarafından yönlendirildi.

Alişer Çiya Kod Abdulkahar Karasaç, uzun süren takip faaliyeti neticesinde MİT tarafından Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen çalışma/operasyon ile etkisiz hale getirildi.

SURİYE VE IRAK’TA FAALİYET YÜRÜTTÜ

Alişer Çiya Kod Abdulkahar Karasaç, terör örgütünün sözde İstanbul Özel Güç yapılanmasında faaliyet göstermesi akabinde 2017 yılında İzmir Adliyesi’ne yönelik saldırıyı planlayan ve polis memuru Fethi Sekin’i şehit eden örgüt mensupları arasında yer alıyordu. Akabinde Irak kuzeyine kaçan Karasaç, örgütün Özel Güç birimine bağlı Havacılık Birimi bünyesinde Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttü.

Abdulkahar Karasaç, yurtiçine yönelik maket uçak ve drone saldırılarının da planlayıcısı ve uygulayıcısı konumundaydı.