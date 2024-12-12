Son dakika... 6 asker şehit olmuştu... Isparta'daki helikopter kazasının nedeni belli oldu!
Son dakika haberi... Isparta'daki 6 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin MSB'den yapılan açıklamada, "Uçuş eğitimindeki iki helikopterin birbiri ile temas etmesi sonucu kaza meydana gelmiştir. UH-1 helikopteri kaza kırıma uğramış, AB-206 helikopteri emniyetle yere iniş yapmıştır" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 Kasım'da Isparta'da meydana gelen ve 6 askerin şehit olduğu helikopter kazası ile ilgili açıklamada bulundu.
Açıklamada, "Uçuş eğitimindeki iki helikopterin birbiri ile temas etmesi sonucu kaza meydana gelmiştir. UH-1 helikopteri kaza kırıma uğramış, AB-206 helikopteri emniyetle yere iniş yapmıştır" denildi.
Etiketler: #helikopter #Isparta #kaza #Milli Savunma Bakanlığı
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